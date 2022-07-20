Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - звестная украинская блогерка, которая замужем за артистом Виктором Павликом, сейчас она вместе с супругом отправилась на небольшой отдых, где проводила много времени. Также Катерина решила ответить на интересующие фанатов вопросы и высказалась о личной жизни.

«Извините, возможно слишком личное. Почему вы не показываете своего отца?» - спросили у Катерины. На что она поспешила ответить коротко: «Мы не общаемся».

Отметим, Репяхова ранее призналась, что когда-то прекрасный дом с ее воспоминаниями был собственностью ее отца. Однако мужчина обанкротился и заложил дом, который в результате у них отобрали.

Катерина не общается с отцом, который ранее ей угрожал. Жена Виктора Павлика уверена, что у ее отца есть проблемы с психическим здоровьем.

Не обходится Катерина и без скандалов: публичные разборки с экс-женой Павлика, суд, заявление о ссоре с мужем и жалание разойтись. А недавно она ответила на вопросы фанатов, что их больше интересует.

Не обошлось и без тем о конфликте с Павликом, правда Катерина от прямого ответа увильнула:

"Из-за чего чуть ли не разорвали брак с Виктором Павликом", - спрашивают поклонники.

"Вроде не планировала разрывать. Адвоката искала для своей подружки, тоже блогера, но не для себя", - ответила уклончиво Репяхова.

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