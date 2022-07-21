Жену Павлика, почему-то задел этот вопрос, она обвинила подписчицу в "зависти" и даже намекнула, что у той "явно что-то не так с головой".

Как сообщает Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в резкой манере ответила на безобидный вопрос своей подписчицы. Это можно было заметить по одному из постов, которые девушка опубликовала в своих Инстаграм-Сториз.

В частности, подписчица Екатерины Репяховой поинтерисовалась: почему семья постоянно куда-то переезжает, ведь такие путешествия вредные для маленького сына пары Михаила.

Жену Павлика, почему-то задел этот вопрос, она обвинила подписчицу в "зависти" и даже намекнула, что у той "явно что-то не так с головой".

"Если вы имеете в виду наши путешествия до войны - тогда я вам скажу, что зависть - это плохо. А если вы беретесь судить наши путешествия во время войны - то я скажу вам, что у вас что-то не так с головой, и не вам судить где быть людям в таких обстоятельствах", - подчеркнула Екатерина Репяхова.

Стоит напомнить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась победой в суде над его экс-женой.

Как сообщала Politeka, молодую жену Виктора Павлика раскритиковали из-за внешности, Катя ответила.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно заговорила о втором ребенке.