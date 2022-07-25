Сыну Виктора Павлика было скучно и он капризничал

Жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, каким непоседой растет ее маленький сын.

Как сообщает Politeka.net, у себя в instagram блогерша поделилась новыми кадрами, сделанными после возвращения в Киев.

Екатерина Репяхова вышла на прогулку со своим малышом и обнаружила новый супермаркет возле дома.

Девушка решила пройтись посмотреть, а заодно и сделать кое-какие покупки, но вот маленькому Мишане эта идея не очень понравилась. Он начал капризничать, когда его посадили в тележку.

«Пока у нас такой пассажир, ему скучно в магазине», - объяснила на видео жена Павлика.

В итоге ей пришлось взять годовалого сына за руку и повести его.

«Миша не очень рад тут быть. Сидеть он не хочет ни секунды», - рассказала блогерша.

Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.