Жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, каким непоседой растет ее маленький сын.
Как сообщает Politeka.net, у себя в instagram блогерша поделилась новыми кадрами, сделанными после возвращения в Киев.
Екатерина Репяхова вышла на прогулку со своим малышом и обнаружила новый супермаркет возле дома.
Девушка решила пройтись посмотреть, а заодно и сделать кое-какие покупки, но вот маленькому Мишане эта идея не очень понравилась. Он начал капризничать, когда его посадили в тележку.
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«Пока у нас такой пассажир, ему скучно в магазине», - объяснила на видео жена Павлика.
В итоге ей пришлось взять годовалого сына за руку и повести его.
«Миша не очень рад тут быть. Сидеть он не хочет ни секунды», - рассказала блогерша.
Напомним, что молодую жену Павлика зацепил простой вопрос, Катя резко ответила.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала тему развода с супругом.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика вспомнила об отце, который ей угрожал.