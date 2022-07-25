На своїй сторінці в Instagram Марина зворушливо привітала дівчинку з 10-річчям та зізналася, що не може провести цей день разом з дитиною.

"Моя ніжна, люба, тендітна та світла дівчинка Олівія, з днем народження🥳 Сьогодні твій ювілей, 10 років, і я вперше у житті (від цього розривається серце), не зустрічаю його поряд із тобою. Війна та обставини внесли свої корективи у життя кожного з нас, але це не зіпсує нам обом смак свята, тому що ми радіємо новому дню та зустрічаємо його з посмішкою, як завжди", — пише Боржемська.

Екс-дружина Узелкова підібрала для донечки найзворушливіші побажання, а також переповіла незвичайну розмову з дитиною.

"Ніколи не забуду нашу розмову, як ти розповідала про те, як ти мене обрала: «Я довго чекала на свою появу, тому що шукала саме тебе. Коли я дивилася зверху, то дуже уважно спостерігала за жінками і от коли настала твоя черга народити дитину, до тебе вишукалася велика черга бажаючих дітей, всі хотіли до тебе, я їх всіх розштовхала і щосили побігла до тебе» (до сліз)", — поділилася зірка "Зважені та щасливі".

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