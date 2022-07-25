Зірки "Дизель шоу" добряче повеселилися під час зйомок на пляжі.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили кадри зі скетч-шоу "На Трьох", на яких Вікторія Булітко, Яна Глущенко, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Євген Сморигін розігрують комічні сценки на пляжі.

"Так відпочивати на пляжі вміють тільки наші герої з «На Трьох». Встигають і позасмагати, і пригод на свою п’яту точку знайти. А ви пам’ятаєте, з яких скетчів ці епізоди?", — сказано в підписі до серії фото.

На одному з кадрів Яна Глущенко засмагає, знявши верх купальника. А Сморигін в образі бабці на неї дивиться.

На іншому — Вікторія Булітко в яскравому синьому купальнику та червоному капелюсі сидить разом з Гашенком.

Булітко також похизувалася стрункою фігурою, примірявши суцільний червоний купальник.

Нагадаємо, раніше керівництво "Дизель шоу" потрапило в скандал. Спершу через невиплату зарплат співробітникам. Потім через образи на адресу Ксенії Мішиної, яка втрутилася в конфлікт. А пізніше сестра покійної Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично за гроші, які не виплатили її сім'ї.

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