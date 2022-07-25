Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала зіркою Нового каналу та зібрала понад 4 мільйони підписників у своєму Instagram, поділилася, як змінився її мікроблог із початку війни. Про це повідомили на сторінці Нового каналу.

Там опублікували фото Лесі у гарних квітучих соняшниках, а у підписі до посту з'явилося невелике інтерв'ю телезірки. Так, вона розповіла, що спочатку частина російських користувачів на її сторінці становила близько 14%, проте тепер їхня кількість скоротилася до 3%.

У перші дні війни Нікітюк написала на своїй сторінці: "Передайте всім іншим, що путін почав бомбити мою країну". Після цього почалася хвиля конфліктів та образ, росіяни почали писати, що українці самі себе бомбять. Незабаром Леся знайшла спосіб, як позбавлятися росіян на своїй сторінці.

"Я почала чистити Instagram від цієї орківщини, тому що 14% з 4 мільйонів це багато, всіх одразу не заблокуєш. І так у мене стає все менше і менше росіян у підписниках — зараз близько 3%", - поділилася Нікітюк.

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