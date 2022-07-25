Марина трогательно поздравила девочку с 10-летием и призналась, что не может провести этот день вместе с ребенком.

"Моя нежная, милая, хрупкая и светлая девочка Оливия, с днем ​​рождения🥳 Сегодня твой юбилей, 10 лет, и я впервые в жизни (от этого разрывается сердце), не встречаю его рядом с тобой. Война и обстоятельства внесли свои коррективы в жизнь каждого из нас, но это не испортит нам обеим вкус праздника, потому что мы радуемся новому дню и встречаем его с улыбкой, как всегда», - пишет Боржемская.

Экс-супруга Узелкова подобрала для дочери самые трогательные пожелания, а также пересказала необычный разговор с ребенком.

"Никогда не забуду наш разговор, как ты рассказывала о том, как ты меня выбрала: «Я долго ждала своего появления, потому что искала именно тебя. Когда я смотрела сверху, то очень внимательно наблюдала за женщинами и вот когда наступила твоя очередь родить ребенка, к тебе выстроилась большая очередь желающих детей, все хотели к тебе, я их всех растолкала и изо всех сил побежала к тебе» (до слез)», — поделилась звезда "Зважені та щасливі".

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