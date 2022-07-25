Популярний український шоумен та блогер Михайло Заливако, який був головним героєм шоу "Холостяк" та будував стосунки з красунею Ганною Богдан, поділилася на своїй сторінці в Instagram милими фото та історією родини своїх друзів та попросив про допомогу.

На фотографіях Мишко знято разом із 9-річним хлопчиком Вітей. Цей малюк син друзів блогера, він хворий. За словами Заливака, батьки наважилися зробити синові операцію, яка подарує йому шанс стати на ноги та щасливо жити.

"Вже 9 років Вітя, наш улюблений син, бореться з ДЦП (спастичний тетрапарез). Йому потрібні нескінченні тренування, щоб навчитися ходити, і він уже досяг непоганих результатів. Незважаючи на це, тонус м'язів не дає повних можливостей, і ми вирішили зробити йому нейрохірургічну операцію (SDR), яка допоможе зняти цей тонус. Це наша остання надія на те, що синочок зможе ходити", - розповіла мама хлопчика.

Сам Заливако звернувся до своїх фоловерів з проханням про допомогу: "Хлопці, зараз хочу звернутися до вас, я знаю, що дуже непростий час і що у всіх з'явилося ще більше проблем і деякі навіть може поки що не вирішуються. Я дуже хочу допомогти моїм друзям з операцією для їхнього сина, тому роблю цей пост".

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