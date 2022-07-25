«Щирі співчуття», «Царство небесне Русі, хай спочиває з миром ,а Вам сили все витримати», «Як зворушливо....».

Так українці коментують зворушливе фото з сімейного архіву телеведучої Руслани Писанки та її чоловіка Ігоря Ісакова.

Як пише Politeka.net, його опублікував сам Ісаков, сумуючи за своє Русею.

«Матір Божа, піклуйся про неї …», - підписав кадр ще «карантинних» часів Ісаков, на якому вони з Писанкою у медичних масках дуркують і цілуються.

Нагадаємо, після смерті Писанки Ісаков повідомив про збір коштів на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».

«...Якщо ми врятуємо хоч одне життя, то все це має сенс..((( не знаю чи добре написав, але почуваю що це щось дуже гарне... Життя для дитини, другий шанс, не марно, ... Чи якось так. Впевнений, Русічці це сподобається... Розумію, війна, не до того, але життя прекрасне й воно триває», - розповів про свою ідею Ісаков.

Українська телеведуча та акторка Руслана Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня. Все сталося у клініці, у Німеччині.

Як виявилося, в улюблениці мільйонів був рак, але про діагноз знали лише найрідніші.

Ігор Ісаков розповів, як і де відбудеться прощання з його коханою жінкою.