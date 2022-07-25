«Искренние соболезнования», «Царство небесное Русt, да покоится с миром, а Вам силы все выдержать», «Как трогательно....».

Так, украинцы комментируют трогательное фото из семейного архива телеведущей Русланы Писанки и ее мужа Игоря Исакова.

Как пишет Politeka.net, его опубликовал сам Исаков, тоскуя по своей Русе.

«Матерь Божья, заботься о ней…», - подписал кадр еще «карантинных» времен Исаков, на котором они с Писанкой в ​​медицинских масках дурачатся и целуются.

Напомним, после смерти Писанки Исаков сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобно тому, что было у Руси».

«...Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл..((( не знаю хорошо ли написал, но чувствую что это что-то очень хорошее... Жизнь для ребенка, второй шанс, не зря, ... Или как-то так. Уверен, Русичке это понравится... Понимаю, война, не до того, но жизнь прекрасна и она продолжается», - рассказал о своей идее Исаков.

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля. Все произошло в клинике, в Германии.

Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.

Игорь Исаков рассказал, как и где пройдет прощание с его любимой женщиной.