Так, украинцы комментируют трогательное фото из семейного архива телеведущей Русланы Писанки и ее мужа Игоря Исакова.
Как пишет Politeka.net, его опубликовал сам Исаков, тоскуя по своей Русе.
«Матерь Божья, заботься о ней…», - подписал кадр еще «карантинных» времен Исаков, на котором они с Писанкой в медицинских масках дурачатся и целуются.
Напомним, после смерти Писанки Исаков сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобно тому, что было у Руси».
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«...Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл..((( не знаю хорошо ли написал, но чувствую что это что-то очень хорошее... Жизнь для ребенка, второй шанс, не зря, ... Или как-то так. Уверен, Русичке это понравится... Понимаю, война, не до того, но жизнь прекрасна и она продолжается», - рассказал о своей идее Исаков.
Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля. Все произошло в клинике, в Германии.
Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.
Игорь Исаков рассказал, как и где пройдет прощание с его любимой женщиной.