Вдівець телеведучої та акторки Руслани Писанки, розчулений, з якою любов’ю та повагою українці висловлюються про його дружину, повідомив про рішення, яке може врятувати чиєсь життя.

Так, Ігор Ісаков зізнався, що відчуває комок у горлі від того, скільки добрих слів знайшли для нього люди після того, як Писанки не стало.

«Воістину ми непереможні... Стільки добра в такі темні часи..... Пишаюсь вами, Русею, що ви в неї є... Й на такому душевному підйомі в мене зародилася мрія... Для Неї... Заради Неї.. багато друзів питають про номер карти, допомогти... Спочатку нерозуміння, потім збентеження... В мене є гроші, для цього вже точно... Але потім дійшло: це такий спосіб віддати ту повагу, й зробити щось добре.. для Неї.. й осяяло: я відкрив нову карту, вже й закинув на неї перші 10 000... давайте зробимо добро для Русі, але всі гроші я передам якійсь зовсім не знайомій дитині...дівчинці..або хлопчику..яка хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі..», - написав про свою ідею Ісаков.

За його словами, якщо буде врятоване хоча б одне життя, «то все це має сенс».

«Не знаю чи добре написав, але почуваю що це щось дуже гарне... Життя для дитини, другий шанс, не марно, ... Чи якось так. Впевнений, Русічкі це сподобається... Розумію, війна, не до того .. але життя прекрасне й воно триває…», - впевнений Ісаков.

У коментарях ддо допису користувачі Мережі виразили захоплення «світлою місією» і «доброю справою» Ісакова.

Нагадаємо, життя Руслани Писанкі обірвалося на 57-році у Німеччині, де вона лікувалася. Як виявилося, у відомої телеведучої та актриси був рак, але про це майже ніхто не знав.

Весною цього року Писанка поховала найріднішу людину – маму.

Раптова смерть Руслани Писанки, яка розповідала про «свою війну» лише найближчим, приголомшила і її колег, і глядачів.