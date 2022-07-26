Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, рідко радує шанувальників новими постами в Instagram, натомість у її Сторіз регулярно з'являються кадри. Багато з них демонструють стрункість і воістину нев'янучу красу дівчини. Кілька годин тому вона показала яскравий літній образ.
Христина Горняк позує біля дзеркала, одягнувши одну з найактуальніших суконь цього літа – в'язане. Чорного відтінку, на вузьких бретельках, вона виглядало дуже скромно, якби не деталі. Під неї дружина Володимира Остапчука вдягла чорний купальник, який "підсвітили" ажурні вставки. Вбрання підкреслило її ідеальні форми, а також природну красу. На другому знімку вона доповнила своє вбрання білою сорочкою.
Христина Горняк позує босоніж, а її легкий природний макіяж створює ефект відсутності косметики на обличчі. Вільно спадаюче густе волосся, здається, також не зачеплене укладанням. Виглядає чудово, ну просто ідеал!
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Свого вигадати немає мізків": росіяни знову вкрали українську пісню, Горбунов від душі висловив обурення
Не тільки не просунулися, а й не дорахувалися бійців: ЗСУ перемелюють окупантів, що "застрягли"
На бік ворога перейшов екс-регіонал, чий син загинув у боях за Україну: "Такий правильний був..."
Українці накинулися на Лазановського, який оголосив збір грошей і поїхав за кордон: "Совісті немає зовсім!"
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.
Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.
Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.