Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, рідко радує шанувальників новими постами в Instagram, натомість у її Сторіз регулярно з'являються кадри. Багато з них демонструють стрункість і воістину нев'янучу красу дівчини. Кілька годин тому вона показала яскравий літній образ.

Христина Горняк позує біля дзеркала, одягнувши одну з найактуальніших суконь цього літа – в'язане. Чорного відтінку, на вузьких бретельках, вона виглядало дуже скромно, якби не деталі. Під неї дружина Володимира Остапчука вдягла чорний купальник, який "підсвітили" ажурні вставки. Вбрання підкреслило її ідеальні форми, а також природну красу. На другому знімку вона доповнила своє вбрання білою сорочкою.

Христина Горняк позує босоніж, а її легкий природний макіяж створює ефект відсутності косметики на обличчі. Вільно спадаюче густе волосся, здається, також не зачеплене укладанням. Виглядає чудово, ну просто ідеал!

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

Також Politeka писала, що ефектна дружина Остапчука у вишиванці полонила жіночними формами.