Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, редко радует поклонников новыми постами в Instagram, зато в ее Сториз регулярно появляются кадры. Многие из них демонстрируют стройность и поистине неувядающую красоту девушки. Пару часов назад она показала яркий летний образ.

Кристина Горняк позирует возле зеркала, надев одно из самых актуальных платьев этого лета - вязаное. Черного оттенка, на узких бретельках, оно выглядело весьма скромно, если бы не детали. Под него жена Владимира Остапчука надела черный купальник, который "подсветили" ажурные вставки. Наряд подчеркнул ее идеальные формы, а также природную красоту. На втором снимке она дополнила свой наряд белой рубашкой.

Кристина Горняк позирует босиком, а ее легкий естественный макияж создает эффект отсутствия косметики на лице. Свободно спадающие густые волосы, кажется, также не тронуты укладкой. Выглядит потрясающе, ну просто идеал!

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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