На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася рецептом легкого десерту.

"Друзі, я на відпочинку, але не забуваю ділитись з вами своїми рецептами. Сьогодні підготувала солодкий, смачний рецепт. Повітряна сирна хмарка", — розповідає Саліванчук.

Для сирного шару нам знадобляться:

✅ Сир -300 грам;
✅ Жовтки - 2 шт.;
✅ Цукор - 60 гр;
✅ Сметана - 50 гр;
✅ Крохмаль - 1 ст. ложка;
✅ Дрібка солі;
✅ Фрукти, ягоди за бажанням (у мене 250 грам абрикосів).



Для білкового шару:

✅ Білки - 2 шт.;
✅ Цукор - 25 гр.

"Випікати 30 хвилин при 180 градусах, потім додати збиті з цукром білки і поставити на 10-15 хвилин при 180 градусах. Швидко і смачно", — пояснила Ганна.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та оцінили її рецепт:

"Вийшло дуууже швидко , смачно! Дякую Вам!";

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"Дуже гарно у вас вийшло, а головне апетитно і я б з радістю це повторила";

"Зберегла. Обов'язково спробую. Дякую за рецепт".

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