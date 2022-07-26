Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала, яким смаколиком можна побалувати родину.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася рецептом легкого десерту.

"Друзі, я на відпочинку, але не забуваю ділитись з вами своїми рецептами. Сьогодні підготувала солодкий, смачний рецепт. Повітряна сирна хмарка", — розповідає Саліванчук.



Для сирного шару нам знадобляться:



✅ Сир -300 грам;

✅ Жовтки - 2 шт.;

✅ Цукор - 60 гр;

✅ Сметана - 50 гр;

✅ Крохмаль - 1 ст. ложка;

✅ Дрібка солі;

✅ Фрукти, ягоди за бажанням (у мене 250 грам абрикосів).





Для білкового шару:



✅ Білки - 2 шт.;

✅ Цукор - 25 гр.



"Випікати 30 хвилин при 180 градусах, потім додати збиті з цукром білки і поставити на 10-15 хвилин при 180 градусах. Швидко і смачно", — пояснила Ганна.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та оцінили її рецепт:

"Вийшло дуууже швидко , смачно! Дякую Вам!";

"Дуже гарно у вас вийшло, а головне апетитно і я б з радістю це повторила";

"Зберегла. Обов'язково спробую. Дякую за рецепт".

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