На своей странице в Instagram артистка поделилась рецептом лёгкого десерта.
"Друзья, я на отдыхе, но не забываю делиться с вами своими рецептами. Сегодня подготовила сладкий, вкусный рецепт. Воздушное сырное облако", — рассказывает Саливанчук.
Для сырного слоя нам понадобятся:
✅ Творог -300 грамм;
✅ Желтки – 2 шт.;
✅ Сахар – 60 гр;
✅ Сметана – 50 гр;
✅ Крахмал – 1 ст. кровати;
✅ Щепотка соли;
✅ Фрукты, ягоды по желанию (у меня 250 грамм абрикосов).
Для белкового слоя:
✅ Белки – 2 шт.;
✅ Сахар – 25 гр.
"Выпекать 30 минут при 180 градусах, затем добавить взбитые с сахаром белки и поставить на 10-15 минут при 180 градусах. Быстро и вкусно", - объяснила Анна.
Поклонники в комментариях поддержали артистку и оценили ее рецепт:
"Получилось очень быстро, вкусно! Спасибо Вам!";
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"Очень хорошо у вас получилось, а главное аппетитно и я бы с радостью это повторила";
"Сохранила. Обязательно попробую. Спасибо за рецепт".
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