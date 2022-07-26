Актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала, какой вкусняшкой можно побаловать семью.

На своей странице в Instagram артистка поделилась рецептом лёгкого десерта.

"Друзья, я на отдыхе, но не забываю делиться с вами своими рецептами. Сегодня подготовила сладкий, вкусный рецепт. Воздушное сырное облако", — рассказывает Саливанчук.



Для сырного слоя нам понадобятся:



✅ Творог -300 грамм;

✅ Желтки – 2 шт.;

✅ Сахар – 60 гр;

✅ Сметана – 50 гр;

✅ Крахмал – 1 ст. кровати;

✅ Щепотка соли;

✅ Фрукты, ягоды по желанию (у меня 250 грамм абрикосов).





Для белкового слоя:



✅ Белки – 2 шт.;

✅ Сахар – 25 гр.



"Выпекать 30 минут при 180 градусах, затем добавить взбитые с сахаром белки и поставить на 10-15 минут при 180 градусах. Быстро и вкусно", - объяснила Анна.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и оценили ее рецепт:

"Получилось очень быстро, вкусно! Спасибо Вам!";

"Очень хорошо у вас получилось, а главное аппетитно и я бы с радостью это повторила";

"Сохранила. Обязательно попробую. Спасибо за рецепт".

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