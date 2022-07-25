Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала стала учасницею польської версії проекту "Танці з зірками". На своїй сторінці в Інстаграмі вона показала візитку, яку зняли для проекту.

Джамала одягла облягаючу сукню червоного кольору з приспущеним рукавом на один бік, яка підкреслила її спокусливі форми. Також сукня має глибокий виріз, що дозволяє помилуватися стрункими ніжками співачки.

Доповнили вбрання чорні босоніжки на високих підборах. Останній штрих до як завжди бездоганного образу – золотисті прикраси та патріотичний браслет, макіяж у ніжних сірих відтінках, а також зачіска зі структурованими пасмами. Виглядає вона просто розкішно, як леді спокусливість.

Варто зазначити, що для фону візитки було обрано пісню Kalush Orchestra "Стефанія".

"Для мене дуже важливою є участь у польському шоу "Танці з зірками" 13 сезон. Адже там ми збираємо гроші для жертв вторгнення росії в Україну", - підкреслила Джамала у підписі до кадрів.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.

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