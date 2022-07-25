Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала стала участницей польской версии проекта "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм она показала визитку, которую сняли для проекта.

Джамала надела облегающее платье красного цвета с приспущенным рукавом на одну сторону, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Также платье имеет глубокий вырез, что позволяет полюбоваться на стройные ножки певицы.

Дополнили наряд черные босоножки на высоком каблуке. Последний штрих к как всегда безупречному образу - золотистые украшения и патриотический браслет, макияж в нежных серых оттенках, а также прическа со структурированными прядями. Выглядит она просто роскошно, как леди соблазнительность.

Стоит отметить, что для фона визитки была выбрана песня Kalush Orchestra "Стефанія".

"Для меня очень важно участие в польском шоу "Танці з зірками" 13 сезон. Ведь там мы собираем деньги для жертв вторжения рф в Украину", - подчеркнула Джамала в подписи к кадрам.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.

Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.