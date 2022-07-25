Про це повідомили на офіційному сайті заходу.
Оскільки український гурт Kalush Orchestra став переможцем конкурсу у 2022 році, то наступного року шоу повинні були б провести в Україні, однак з міркувань безпеки через широкомасштабне вторгнення рф це не можливо.
Тому було вирішено, що Євробачення-2023 пройде у Великій Британії, яка посіла цього року друге місце, але від імені України.
Також повідомляється, що Україна як країна-переможець автоматично потрапить у фінал конкурсу разом з країнами "великої п'ятірки" (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція як найбільші спонсори організатора "Євробачення" Європейської мовної спілки).
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Представники Суспільного Мовлення будуть працювати з ВВС над розробкою та впровадженням українських елементів шоу наступного року.
«Конкурс пісні «Євробачення-2023» пройде не в Україні, а на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам ВВС за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати цій події український дух і ще раз поєднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, уславлення різноманітності та таланту», — заявив глава правління Суспільного Микола Чернотицький.
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