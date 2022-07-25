Переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як йому зараз працюється за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився, як за тиждень об'їхав декілька європейських країн та що він там робив.

"Є така штука - ефект метелика називається. Мені подобається знати, що моя робота за кордоном має цей ефект. Але не подобається про це розповідати, бо з боку виглядає незрозуміло. Не подобається зараз їздити за кордон, бо відчувається некомфортно і ніби я не маю бути там", — розповів Клопотенко

Але при цьому Євген зізнається, що йому подобається кожного разу повертатися додому.

"Подобається потім дізнаватися про результати наших званих вечерь у Європі. Скільки грошей назбирали на допомогу Україні і як українська кухня після наших вечерь вплинула на іноземців", — пояснює "Майстер Шеф".

Клопотенко знову провів тиждень за кордоном, готуючи українські страви для званих вечер. Він побував у Відні, Цюриху та Женеві.

"Трохи змучений фізично і психологічно, але щасливий, що воно все працює. Скоро опублікую звіти про те, що спричинила наша діяльність за кордоном і як ми змогли допомогти і українцям, і армії. Знаю, що то краплинка, але з таких краплинок складаються океани. Тому зупинятися не збираюся, бо бачу, яку дію це має", — наголосив шеф-кухар.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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