На своїй сторінці в Instagram Вакарчук розповів, що загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв, з яким артист був особисто знайомий.



"Рішучий, відданий своїй справі. Він любив Україну всім серцем і захищав з самого початку війни росії проти України, з 2014-го. Знаю, для Воїна — честь загинути, захищаючи рідну землю. Але… Я знав його особисто. Востаннє ми бачились на початку липня. Подивіться на це фото. Подивіться, якою світлою людиною він був!", — написав співак.

Лідер "Океану Ельзи" розповів про свої почуття на тлі трагедії: "Гордість, що знав Героя. Біль від такої важкої втрати. І лють до нелюдів, які кожного дня нищать наших кращих з кращих, нашу землю".



"Ми обов'язково Переможемо. Переможемо заради наших батьків, які нас тут виховали. Заради наших дітей, яким тут жити після нас. Заради пам’яті Героїв. Таких, як Віталій Гуляєв. Вічна пам’ять!", — наголосив Вакарчук.

Полковник Гуляєв загинув 23 липня. Саме під його командуванням 28 бригада зупинила просування російських військ на півдні і почала очищати від окупантів Миколаївську та Херсонську області.

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