Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.
Поскольку украинская группа Kalush Orchestra стала победителем конкурса в 2022 году, то в следующем году шоу должны были бы провести в Украине, однако из соображений безопасности из-за широкомасштабного вторжения россии это невозможно.
Поэтому было решено, что Евровидение-2023 пройдет в Великобритании, занявшей в этом году второе место, но от имени Украины.
Также сообщается, что Украина, как страна-победитель, автоматически попадет в финал конкурса вместе со странами "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция как крупнейшие спонсоры организатора "Евровидения" Европейского вещательного союза).
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Представители Суспільного будут работать с BBC над разработкой и внедрением украинских элементов шоу в следующем году.
"Конкурс песни «Евровидение-2023» пройдет не в Украине, а в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем придать этому событию украинский дух и еще раз соединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта", - заявил глава правления Суспільного Николай Чернотицкий.
Напомним, Святослав Вакарчук сообщил о трагедии, оборвалась жизнь выдающегося украинца.
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