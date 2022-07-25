Українська продюсерка Олена Мозгова відверто розповіла про свою тяжку хворобу, через яку в неї паралізувало обличчя, а знеболювальні не допомагали.

На своїй сторінці в Facebook дружина співака й зірки шоу "Голос країни" Девіда Аксельрода, яка раніше була заміжня за Олександром Пономарьовим, показала пейзажне фото, зроблене трохи більше року тому, та зізналася, що саме той світанок міг стати для неї останнім.

"Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма і які нічим, ніяким обезболювачим неможливо було втамувати мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях .. тієї ночі мені було особливо погано.. я не могла ані сидіти, ані стояти.. ходила по кімнаті, вдивлялась в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти обезболюче, яке діяло максимум хвилин двадцять .. а далі знову по колу", — розповіла Мозгова.

Олена вже думала, що та ніч і світанок на фото могли стати для неї останніми, але думки про донечку Соломію її врятували.

"В той момент коли вже було нестерпно, я подивилась на свою сплячу красуню і зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі і я маю знайти в собі сили жити хоча б заради неі… і я таки знайшла ті сили, а за декілька днів моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатись, лікування діяти і болі відступати", — поділилася продюсерка.

Вона розповіла про свою тяжку хворобу, аби підтримати людей, які зараз не бачать сенсу жити, та наголосила, що попри всі страшні речі, які зараз відбуваються, все одно є те прекрасне, заради чого варто боротися.

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