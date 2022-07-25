Украинская продюсер Елена Мозговая откровенно рассказала о своей тяжелой болезни, из-за которой у нее парализовало лицо, а обезболивающие не помогали.

На своей странице в Facebook жена певца и звезды шоу "Голос страны" Дэвида Аксельрода, которая раньше была замужем за Александром Пономаревым, показала пейзажное фото, сделанное чуть больше года назад, и призналась, что именно тот рассвет мог стать для нее последним.

"Невероятные боли, которые принесла мне болезнь Лайма и которые ничем, никаким обезболивателем невозможно было утолить меня доводили до мыслей, что нужно завершать этот земной путь.. в ту ночь мне было особенно плохо.. я не могла ни сидеть, ни стоять... ходила по комнате, всматривалась в этот пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, действовавшее максимум минут двадцать.. а дальше снова по кругу", - рассказала Мозговая.

Елена уже думала, что та ночь и рассвет на фото могли стать для нее последними, но мысли о дочери Соломие ее спасли.

"В тот момент когда уже было невыносимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока она без меня не выживет в этом мире и я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее… и я таки нашла эти силы, а за несколько дней мое парализованное лицо постепенно стало меня слушаться, лечение действовать и боли отступать», — поделилась продюсер.

Она рассказала о своей тяжелой болезни, чтобы поддержать людей, которые сейчас не видят смысла жить, и подчеркнула, что несмотря на все страшные вещи, которые сейчас происходят, все равно есть то прекрасное, ради чего стоит бороться.

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