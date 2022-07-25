Популярний український блогер, шоумен та ведучий Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і потім одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, поділився радісною новиною. Як виявилося, він став новим провідним телепроектом світської хроніки "Життя відомих людей". Микита записав відеозвернення із цього приводу, яке опублікували на сторінці телеканалу ТЕТ.

У ролику Микита розповів, що вже з 8 серпня глядачі побачать його у новій ролі – ведучим "ЖВЛ".

"Нарешті новина, про яку я можу розповісти абсолютно всім. Я став новим ведучим "ЖВЛ". Мені дуже приємно було отримати це запрошення. І мені здається, що за роки існування "Життя відомих людей", цього проекту, я особисто перезнайомився з усіма членами цієї великої команди, але так би мовити по той бік камери… Про нашу родину з Дашею знімали багато сюжетів, мені здається, вся країна вже знає нашу дитину, і майже всіх наших родичів… І виходить так, що про наш шоу-бізнес наш українською та закордонною я знаю абсолютно все і навіть більше", - розповів Добринін у ролику.

"Новий ведучий ЖВЛ – це Микита Добринін. Саме Микита цього сезону розповість, як змінилося життя відомих людей в умовах війни, поділиться ексклюзивними подробицями та сюжетами з героями. Дивись "Життя відомих людей" – з 8 серпня по буднях о 10:00 на телеканалі ТЕТ", - йдеться у підписі до відео.

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