Популярный украинский блогер, шоумен и ведущий Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и потом женился на победительнице проекта Даше Квитковой, поделился радостной новостью. Как оказалось, он стал новым ведущим телепроекта светской хроники "Життя відомих людей". Никита записал видеообращение по этому поводу, которое опубликовали на странице телеканала ТЕТ.

В ролике Никита рассказал, что уже с 8 августа зрители увидят его в новой роли – ведущим "ЖВЛ".

"Наконец-то новость, о которой я могу рассказать абсолютно всем. Я стал новым ведущим "ЖВЛ". Мне очень приятно было получить это приглашение. И мне кажется, что за годы существования "Життя відомих людей", этого проекта, я лично перезнакомился со всеми члены этой большой команды, но так сказать по ту сторону камеры. О нашей семье с Дашей снимали много сюжетов, мне кажется, вся страна уже знает нашего ребенка, и почти всех наших родственников. И выходит так, что о шоу-бизнесе нашем украинском и заграничном я знаю абсолютно все и даже больше", - рассказал Добрынин в ролике.

"Новый ведущий ЖВЛ – это Никита Добрынин. Именно Никита в этом сезоне расскажет, как изменилась жизнь известных людей в условиях войны, поделится эксклюзивными подробностями и сюжетами с героями. Смотри "Жизнь известных людей" – с 8 августа по будням в 10:00 на телеканале ТЕТ", - говорится в подписи к видео.

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