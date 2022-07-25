Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка деякий час жила за кордоном, поділилася в соцмережі Instagram кадрами з Києва, та розповіла, що нарешті повернулася додому.

На нових фотографіях Горова-молодша показала свою прогулянку Києвом і вкотре розповіла, за що його так любить. Так, на одному з фото дівчина сфотографувала себе у роздягальні магазину, вона стоїть боком до камери та закриває обличчя телефоном. Перед камерою вона з'явилася в темних шортах і короткому білому топіці цікавого фасону, який оголив її татуйоване тіло, особливо руки.

У підписі до публікації Наташка написала: "Київ. Звідусіль чути рідну мову. Гуляти вже давно знайомими вуличками. Зустріти друзів. Вперше почути звуки сирен. Бачити красивих та стильних людей. Прохожі, які зупиняються погладити Жору. Літні тераси з запашними запахами випічки та кави. Вулиці, заповнені деревами, квітами та кущами. Спати в своєму ліжку, нарешті. Смачна київська кава. Бездоганний сервіс усюди. Свіже повітря після дощу. Неймовірні шоуруми з одягом та прикрасами. Вуличний портрет за донат ЗСУ. Щасливі та усміхнені обличчя. Як я рада бути тут. Вдома.".

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