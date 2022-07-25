Так, у себе в Інстаграм-сторіз артистка спочатку поскаржилася на нудоту та дратівливість.
"Привіт, третій день нудоти", – написала вона.
А потім повідомила, що погано почувається: у неї тягне низ живота і є затримка.
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Шанувальники запідозрили Ганну Трінчер у вагітності.
Після цього співачка вирушила зі своїм бойфрендом до аптеки за тестом.
«Відчуваю себе підлітком, який уперше купує презерватив», - зробила зізнання дівчина.
Трінчер вирішила підтримати інтригу до вечора.
Потрібно сказати, що до цього бойфренд співачки висловив сумніви щодо вагітності своєї подружки.
Нагадаємо, Ганна Трінчер у леопардовому купальнику заворожила фігуркою.
Також Politeka повідомляла, що Трінчер розповіла, яку пекельну ніч пережила зі своїм нареченим.
А ще Politeka писала, що Трінчер у вузькій сукні покрутила принадами перед камерою.