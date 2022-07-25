Співачка Ганна Трінчер любить епатувати публіку і привертати до себе загальну увагу і потрібно віддати належне, їй це не погано вдається

Так, у себе в Інстаграм-сторіз артистка спочатку поскаржилася на нудоту та дратівливість.

"Привіт, третій день нудоти", – написала вона.

А потім повідомила, що погано почувається: у неї тягне низ живота і є затримка.

Шанувальники запідозрили Ганну Трінчер у вагітності.

Після цього співачка вирушила зі своїм бойфрендом до аптеки за тестом.

«Відчуваю себе підлітком, який уперше купує презерватив», - зробила зізнання дівчина.

Трінчер вирішила підтримати інтригу до вечора.

Потрібно сказати, що до цього бойфренд співачки висловив сумніви щодо вагітності своєї подружки.

Нагадаємо, Ганна Трінчер у леопардовому купальнику заворожила фігуркою.

Також Politeka повідомляла, що Трінчер розповіла, яку пекельну ніч пережила зі своїм нареченим.

А ще Politeka писала, що Трінчер у вузькій сукні покрутила принадами перед камерою.