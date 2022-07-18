Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - успешная украинская певица, блогерка и актриса. Знаменитость не так давно решилась на кардинальный шаг - увеличила бюст до третьего размера. У Анны есть жених - Александр Волошин, который не так давно сделал занменитости предложение. А недавно пара вместе въехала в шикарную квартиру с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

На новом фото Анна была в леопардовом купальнике. Звезда стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон.

"Наконец-то, вижу изменения.

Когда набрала вес:

- ухудшилось состояние кожи.

- целлюлит! Даже на животе

- весь гардероб нужно было менять", - написала Тринчер.





Стоит отметить, что сейчас Анна отдыхает в Карпатах. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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