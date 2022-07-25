Певица Анна Тринчер любит эпатировать публику и привлекать к себе всеобщее внимание и нужно отдать должное, ей это не плохо удается

Так, у себя в Инстаграм-сториз артистка сначала пожаловалась на тошноту и раздражительность.

"Привет, третий день тошноты", - написала она.

А потом сообщила, что плохо себя чувствует: у нее тянет низ живота и имеется задержка.

Поклонники заподозрили Анну Тринчер в беременности.

После этого певица отправилась со своим бойфрендом в аптеку за тестом.

«Чувствую себя подростком, который впервые покупает презерватив», - сделала признание девушка.

Тринчер решила поддержать интригу до вечера.

Нужно сказать, что до этого бойфренд певицы выразил сомнения в беременности своей подружки.

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