Так, у себя в Инстаграм-сториз артистка сначала пожаловалась на тошноту и раздражительность.
"Привет, третий день тошноты", - написала она.
А потом сообщила, что плохо себя чувствует: у нее тянет низ живота и имеется задержка.
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Поклонники заподозрили Анну Тринчер в беременности.
После этого певица отправилась со своим бойфрендом в аптеку за тестом.
«Чувствую себя подростком, который впервые покупает презерватив», - сделала признание девушка.
Тринчер решила поддержать интригу до вечера.
Нужно сказать, что до этого бойфренд певицы выразил сомнения в беременности своей подружки.
Напомним, Анна Тринчер в леопардовом купальнике заворожила фигуркой
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