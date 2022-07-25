Як повідомляє Politeka.net, співачка Настя Каменських, зараз як і багато українських артистів підтримує Україну, подорожує та дає благодійні концерти. На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла про благодійний збір, у якому можуть взяти участь усі охочі.

Так, вона повідомила, що її виступ у Празі на благодійному концерті Ukrainian Freedom Voices транслюватиметься аж до 28 вересня на платформі @megogo_ua – у будь-який час та з будь-якого куточка планети. На екрані трансляції буде QR код - відсканувавши його, ви зможете зробити донат у фонд @tvoyaopora.

"Всі одержані кошти підуть на придбання критично важливого обладнання для українських лікарень, які приймають постраждалих дітей із гарячих точок нашої країни", - додала Настя Каменських.

Зірка на верх накинула синю атласну сорочку-оверсайз. Жовта стрічка стала чудовим доповненням до образу артистки. Настя Каменських розпустила свої непокірні локони і віддала перевагу макіяжу з акцентом на очі.

Нагадаємо, що Каменських показала, чим лікує душевний смуток.

Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріччю з маленькими сиротами з Маріуполя.

Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.



