Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских, сейчас как и многие украинские артисты поддерживает Украину, путешествует и дает благотворительные концерты. На своей странице в Инстаграм она рассказала о благотворительном сборе, в котором могут принять участие все желающие.
Так, она сообщила, что ее выступление в Праге на благотворительном концерте Ukrainian Freedom Voices будет транслироваться вплоть до 28 сентября на платформе @megogo_ua – в любое время и из любого уголка планеты. На экране трансляции будет QR код – отсканировав его, вы сможете сделать донат в фонд @ tvoyaopora.
"Все полученные средства пойдут на приобретение критически важного оборудования для украинских больниц, принимающих пострадавших детей с горячих точек нашей страны", - добавила Настя Каменских.
Звезда на верх набросила синюю атласную рубашку-оверсайз. Желтая ленточка стала отличным дополнением к образу артистки. Настя Каменских распустила свои непокорные локоны и предпочла макияж с акцентом на глаза.
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Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.
Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.
Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.