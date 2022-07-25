Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских, сейчас как и многие украинские артисты поддерживает Украину, путешествует и дает благотворительные концерты. На своей странице в Инстаграм она рассказала о благотворительном сборе, в котором могут принять участие все желающие.

Так, она сообщила, что ее выступление в Праге на благотворительном концерте Ukrainian Freedom Voices будет транслироваться вплоть до 28 сентября на платформе @megogo_ua – в любое время и из любого уголка планеты. На экране трансляции будет QR код – отсканировав его, вы сможете сделать донат в фонд @ tvoyaopora.

"Все полученные средства пойдут на приобретение критически важного оборудования для украинских больниц, принимающих пострадавших детей с горячих точек нашей страны", - добавила Настя Каменских.

Звезда на верх набросила синюю атласную рубашку-оверсайз. Желтая ленточка стала отличным дополнением к образу артистки. Настя Каменских распустила свои непокорные локоны и предпочла макияж с акцентом на глаза.

Напомним, что Каменских показала, чем лечит душевную печаль.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.



