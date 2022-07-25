Так, у себе в Інстаграмі чоловіка українського коміка, зірки "Квартал 95" Вікторія запостила нові кадри маленької Лізи, зроблені в салоні автомобіля.
Під час поїздки донька Ткача танцювала та співала під український хіт.
«Для тих хто питав, що у Лізи з українською))) Тепер у її плей-листі тільки українські хіти, які вона вже знає на згадку і кайфує від них)))», - написала Вікторія.
Українці похвалили дівчинку за таланти.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Не тільки не просунулися, а й не дорахувалися бійців: ЗСУ перемелюють окупантів, що "застрягли"
Кинуто сили на пошуки українки з маленьким сином: подробиці від поліції
Батько підозрюється у вбивстві однорічного сина: "Втік і сховався у лісі"
Полякова виправдала мовний скандал та отримала відсіч українців: "Не така ви вже велика особа"
"Як добре співає, молодчинка",
"Співачкою буде",
"Подорослішало дівчисько", - пишуть у мережі.
Зазначимо, що раніше українці цікавилися у жінки якою мовою розмовляє дочка Ліза, яка нещодавно закінчила перший клас.
"Їй поки важкувато, але думаю, що з початком навчального року це питання вирішиться", - пообіцяла дружина Юрія Ткача.
Нагадаємо, дружина Ткача із "Квартал 95" розповіла, про що мріє з 24 лютого.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" повернулася з дочкою в Україну, зворушливі кадри
Також Politeka писала, що юрій Ткач із "Квартал 95" нарешті побачився зі своєю дочкою та дружиною