Так, у себе в Інстаграмі чоловіка українського коміка, зірки "Квартал 95" Вікторія запостила нові кадри маленької Лізи, зроблені в салоні автомобіля.

Під час поїздки донька Ткача танцювала та співала під український хіт.

«Для тих хто питав, що у Лізи з українською))) Тепер у її плей-листі тільки українські хіти, які вона вже знає на згадку і кайфує від них)))», - написала Вікторія.

Українці похвалили дівчинку за таланти.

"Як добре співає, молодчинка",

"Співачкою буде",

"Подорослішало дівчисько", - пишуть у мережі.

Зазначимо, що раніше українці цікавилися у жінки якою мовою розмовляє дочка Ліза, яка нещодавно закінчила перший клас.

"Їй поки важкувато, але думаю, що з початком навчального року це питання вирішиться", - пообіцяла дружина Юрія Ткача.

Нагадаємо, дружина Ткача із "Квартал 95" розповіла, про що мріє з 24 лютого.

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