Так, у себя в Инстаграм супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Виктория запостила новые кадры маленькой Лизы, сделанные в салоне автомобиля.
Во время поездки дочь Ткача танцевала и пела под украинский хит.
«Для тех кто спрашивал , что у Лизы с украинским ))) Теперь в ее плей-листе только украинские хиты, какие она уже знает на память и кайфует от них)))», - написала Виктория.
Украинцы похвалили девочку за таланты.
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"Как хорошо поет, молодчинка",
"Певицей будет",
"Повзрослела девчонка", - пишут в сети.
Отметим, что ранее украинцы интересовались у женщины, на каком языке разговаривает дочь Лиза, которая недавно закончила первый класс.
"Ей пока тяжеловато, но думаю, что с началом учебного года, этот вопрос решится", - пообещала супруга Юрия Ткача.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, о чем мечтает с 24 февраля
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" вернулась с дочерью в Украину, трогательные кадры
Также Politeka писала, что юрий Ткач из "Квартал 95" наконец-то увиделся со своей дочерью и женой