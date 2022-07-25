Так, у себя в Инстаграм супруга украинского комика, звезды "Квартал 95" Виктория запостила новые кадры маленькой Лизы, сделанные в салоне автомобиля.

Во время поездки дочь Ткача танцевала и пела под украинский хит.

«Для тех кто спрашивал , что у Лизы с украинским ))) Теперь в ее плей-листе только украинские хиты, какие она уже знает на память и кайфует от них)))», - написала Виктория.

Украинцы похвалили девочку за таланты.

"Как хорошо поет, молодчинка",

"Певицей будет",

"Повзрослела девчонка", - пишут в сети.

Отметим, что ранее украинцы интересовались у женщины, на каком языке разговаривает дочь Лиза, которая недавно закончила первый класс.

"Ей пока тяжеловато, но думаю, что с началом учебного года, этот вопрос решится", - пообещала супруга Юрия Ткача.

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