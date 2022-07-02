Жена популярного украинского комика, звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, которая на некоторое время уезжала из Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала, о чем сейчас мечтает.

На новой фотографии Виктория позирует на лавандовом поле, она показала лицо крупным планом. Видно, что не ней легкий наряд светлого лавандового оттенка, на лице легкий макияж, а на руке видно милую татуировку. Вика мечтательном прикрыла глаза.

В подписи к публикации жена Ткача рассказала, о чем мечтает во время войны: "Как же хочется закрыть глаза, а потом открыть и снова радоваться жизни. В полной безопасности и под мирным, украинским небом. Не слыша взрывов, серен и новым о новых прилетах и унесенных жизни. Верю, что совсем скоро именно так и будет. Верю в нашу страну, в наш народ и наше будущее".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Виктории, соглашаясь, что об это сейчас мечтает каждый украинец.

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