Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Олена має трьох дітей - 19-річну Машу, а також 6-річних двійнят Катерину та Івана. Старша дочка вже 4 роки живе окремо від батьків, бо з'їхала у 15 років, адже після народження двійнят місця у будинку виявилося замало. Маша виросла справжньою красунею, захоплюється танцями, а також веде блог в Інстаграм, де за нею стежать десятки тисяч людей. Маша таам ділиться кадрами з особистого життя, а також тішить танцями.

Так сталося цього разу, адже Маша після повернення в Україну показала, як танцює вдома, записавши кілька сторіс. На кадрах дівчина була у футболці та штанах, позуючи на фоні вікна. Кадри вийшло досить запальними та яскравими.

Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" показала молодших братика та сестричку

Також Politeka повідомляла, що 19-річна донька Кравець із "Квартал 95" вирішила повернутися в Україну, щемливі кадри

А ще Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" у вузькому топіку хизнулася формами з кращого ракурсу



