Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - 19-летняя дочь Елены Кравец, успешной украинской актрисы и звезды "Квартал 95". Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей, ведь после рождения двойнят Екатерины и Ивана в доме стало мало места и Маше предложили снимать квартиру с подружкой. Дочь Кравец выросла настоящей красоткой, обожает танцы, а также активно ведет страничку в Инстаграм.
В этот раз Маша поделилась кадрами со своего путешествия, когда возвращалась в Украину вместе с двойняшками.
"Небольшой отчет. Сопот - лагерь в Кранево, Болгария - дорога домой - Киев", - написала Маша.
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Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Хочу сала", "Кайф", "Это любовь, спасибо, что была рядом", "Какие красивые фото, как веет теплом и любовью. Берегите себя", "Очень красиво".
Напомним, 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решила вернуться в Украину, щемящие кадры
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