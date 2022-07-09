Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала себя и братика с сестричкой, с которыми вернулась обратно в Украину.

Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - 19-летняя дочь Елены Кравец, успешной украинской актрисы и звезды "Квартал 95". Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей, ведь после рождения двойнят Екатерины и Ивана в доме стало мало места и Маше предложили снимать квартиру с подружкой. Дочь Кравец выросла настоящей красоткой, обожает танцы, а также активно ведет страничку в Инстаграм.

В этот раз Маша поделилась кадрами со своего путешествия, когда возвращалась в Украину вместе с двойняшками.

"Небольшой отчет. Сопот - лагерь в Кранево, Болгария - дорога домой - Киев", - написала Маша.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хочу сала", "Кайф", "Это любовь, спасибо, что была рядом", "Какие красивые фото, как веет теплом и любовью. Берегите себя", "Очень красиво".

Напомним, 19-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" решила вернуться в Украину, щемящие кадры

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