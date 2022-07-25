Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У Елены есть трое детей - 19-летняя Маша, а также 6-летние двойняшки Екатерина и Иван. Старшая дочь уже 4 года живет отдельно от родителей, так как съехала в 15 лет, ведь после рождения двойняшек места в доме оказалось мало. Маша выросла настоящей красоткой, увлекается танцами, а также ведет блог в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч людей. Маша таам делится кадрами из личной жизни, а также радует танцами.

Так произошло и в этот раз, ведь Маша после возвращения в Украину показала, как танцует дома, записав несколько сторис. На кадрах девушка была в футболке и штанах, позируя на фоне окна. Кадры получилось довольно зажигательными и яркими.

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