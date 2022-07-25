Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка під час війни разом зі своїм колективом почала гастролювати світом з благодійними концертами на підтримку України, поділилася у своєму Instagram кадрами з чергового закордонного виступу.

Як виявилося, The Hardkiss провели яскравий концерт у німецькому Мюнхені, і, судячи з знімків, він був дуже запальним. На нових фотографіях можна побачити не лише весь колектив, а й яскраву солістку Юлю, яка просто притягує свої погляди. Як видно, на сцену співачка вийшла у синіх штанях цікавого фасону та вузькому чорному топі, який підкреслив струнку фігурку. Волосся артистки заплетені в синьо-жовті кіски і хитромудро укладені, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна написала: "Мюнхен. Благодійний тур. Дякую вам!" Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки, засипаючи її компліментами: "Це було неймовірно. Хочу ще. Сподіваюся, побачимося ще й в Україні", "Дуже круто! Кайфовий образ!", "Так, образ неймовірний", "Які фото" , "Це було дуже добре", "Дякую! Було дуже енергетично", "Вау! Круті фотки", "Ви в цьому образі виглядаєте як Берегиня", "Неперевершені!", "Який образ", "Дякую! Було дуже круто. Ви неперевершені”.

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