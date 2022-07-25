Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая во время войны вместе со своим коллективом начала гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась в своем Instagram кадрами с очередного заграничного выступления.

Как оказалось, The Hardkiss провели яркий концерт в немецком Мюнхене, и судя по снимкам, он был очень зажигательным. На новых фотографиях можно увидеть не только весь коллектив, но и яркую солистку Юлю, которая просто притягивает взгляды своим образом. Как видно, на сцену певица вышла в синих штанах интересного фасона и узком черном топе, который подчеркнул стройную фигурку. Волосы артистки заплетены в сине-желтые косички и замысловато уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина написала: "Мюнхен. Благотворительный тур. Благодарю вас!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами: "Это было невероятно. Хочу еще. Надеюсь, увидимся еще и в Украине", "Очень круто! Кайфовый образ!", "Да, образ невероятный", "Какие фото", "Это было очень хорошо", "Спасибо! Было очень энергетически", "Вау! Крутые фотки", "Вы в этом образе выглядите как Берегиня", "Непревзойденные!", "Какой образ", "Спасибо! Было очень круто. Вы непревзойденные".

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