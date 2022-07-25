Катерина Кухар із "Танців зі зірками" показала, як тренує доньку, через що її розкритикували українці.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та зірка "Танців з зірками". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Кухар поділилася кадрами, на яких тренувала дочку.

На кадрах дівчинка бігла дорогою, поки Катерина знімала її, перебуваючи в авто.

"Піднімемо", - написала Кухар.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже важко бігти і при цьому співати, у Насті це добре вийшло", "Справжній суворий тренер. Наступного разу мав екіпаж тягнути з тренером. Це шаолінь дитинко!", "Що ви з дитини знущаєтеся?", "Передавайте Насті, що вона просто чудова!

Нагадаємо, Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.

А ще Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.

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