Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та зірка "Танців з зірками". Знаменитість також веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Кухар поділилася кадрами, на яких тренувала дочку.
На кадрах дівчинка бігла дорогою, поки Катерина знімала її, перебуваючи в авто.
"Піднімемо", - написала Кухар.
Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже важко бігти і при цьому співати, у Насті це добре вийшло", "Справжній суворий тренер. Наступного разу мав екіпаж тягнути з тренером. Це шаолінь дитинко!", "Що ви з дитини знущаєтеся?", "Передавайте Насті, що вона просто чудова!
Нагадаємо, Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.
А ще Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.
Також Politeka писала, що нерви, втрачені гроші, шахраї: чоловік Кухар із "Танців з зірками" схвилював одкровенням про їхню родину