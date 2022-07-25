До цього росіяни вкрали пісні Скрябіна "Мам" та Піккардійської терції "Пливе каче".

Як повідомляє Politeka.net, росіяни переспівали українську пісню "Одна калина" Софії Ротару. Цього разу представники країни-агресора познущалися з пісні "Одна калина". Відео опублікував у себе в Instagram-блозі ведучий Юрій Горбунов.

"Одну калину за окном,

одну семью, да за столом,

одну тропинку, чтобы шла домой сама.

Одну любовь на жизнь

одну печаль, что затаю,

одну россию, которую люблю", - співається у рашистській версії пісні Софії Ротару, яку ті вкрали.

"Є щось таке, що вони не крадуть???", - обурився Юрій Горбунов.

Користувачі мережі також обурилися тому, що в країні-агресорі не можуть придумати нічого свого і тільки крадуть чужу творчість: "Слухати неможливо", "Калину, яка кінчена. Москалі гірше за циган, крадуть все, що можна", "Я хочу ригати, як це чую", "Це ж треба так пісню зганьбити", "Фу.. як завжди відібрати, вкрасти, захопити", "Все крадуть, наші пісні, землі, життя. Проклята орда дикунів", "Фу дикарі, свого придумати немає мізків".

До цього росіяни вкрали пісні Скрябіна "Мам" та Піккардійської терції "Пливе каче".

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