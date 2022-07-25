До этого россияне украли песни Скрябина "Мам" и Пиккардийской терции "Пливе каче".

Как сообщает Politeka.net, россияне перепели украинскую песню "Одна калина" Софии Ротару. На этот раз представители страны-агрессора поиздевались над песней "Одна калина". Видео опубликовал у себя в Instagram-блоге ведущий Юрий Горбунов.

"Одну калину за окном,

одну семью, да за столом,

одну тропинку, чтобы шла домой сама.

Одну любовь на жизнь

одну печаль, что затаю,

одну россию, которую люблю", - поется в рашистской версии песни Софии Ротару, которую те украли.

"Есть что-то такое что они не воруют???", - возмутился Юрий Горбунов.

Пользователи сети также возмутились тому, что в стране-агрессоре не могут придумать ничего своего и только воруют чужое творчество: "Слушать невозможно", "Калину, какое конченое. Москали хуже цыган, воруют все, что можно", "Я хочу рыгать, как это слышу", "Это же надо так песню испоганить", "Фу .. как всегда отобрать, украсть, захватить", "Все воруют, наши песни, земли, жизнь. Проклятая орда дикарей", "Фу скоты, своего придумать нет мозгов ".

До этого россияне украли песни Скрябина "Мам" и Пиккардийской терции "Пливе каче".

Напомним, что Горбунов удивил неожиданным откровением.

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