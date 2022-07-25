Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі кадри на кухні і поділилася своїм особистим рецептом українського борщу.

На нових фотографіях Злата знята на своїй затишній кухоньці, вона сидить за столом і демонструє всім свій смачний борщ. Перед камерою красуня з'явилася в яскравій синій блузці, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та задоволена посмішка.

У підписі до публікації Огневич написала: "Зараз я щодня готую собі вдома. Обов'язково готую і нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Наш український Борщ. Мій рецепт швидкий та простий. Справжній український борщ за 30 хвилин. У літній період готую дуже часто. Молода картопля, капуста, свіжа зелень і борщова заправка гарантують насичений смак, яскравий колір та аромат. Зекономте час і насолоджуйтесь смаком улюблених страв. Приємного тобі апетиту! Також артистка детально розписала свій рецепт та секрети приготування борщу.

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