Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые кадры на кухне, и поделилась своим личным рецептом украинского борща.

На новых фотографиях Злата запечатлена на своей уютной кухоньке, она сидит за столом и демонстрирует всем свой вкусный борщ. Перед камерой красотка появилась в яркой синей блузке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и довольная улыбка.

В подписи к публикации Огневич написала: "Сейчас я каждый день готовлю себе дома. Обязательно готовлю и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Наш украинский Борщ. Мой рецепт быстрый и простой. Настоящий украинский борщ за 30 минут. В летний период готовлю очень часто. Молодой картофель, капуста, свежая зелень и борщевая заправка гарантируют насыщенный вкус, яркий цвет и аромат. Сэкономьте время и наслаждайтесь вкусом любимых блюд. Приятного тебе аппетита!". Также артистка детально расписала свой рецепт и секреты приготовления борща.

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