Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан зараз відпочиває у Хорватії. У Instagram Stories дівчина регулярно викладає знімки, зроблені під час відпустки.

Так, Ганна Богдан вирішила похвалитися бездоганним тілом і плоским животом і розмістила два досить пікантні знімки в купальниках.

Спочатку переможниця проекту позувала перед камерою у рожевому купальнику, що складався з бюстгальтера без бретельок та трусиків.

Потім вона змінила його на злитий двокольоровий купальник, що має стильний фасон.

Богдан покрутилася перед дзеркалом, показавши свою розкішну постать.

Зазначимо, Ганна Богдан не завжди мала таку ідеальну фігуру. Після розлучення з Андрієм Богданом вона заїдала стрес солодким і одужала на 16 кілограмів. Скинути зайве дівчині допомогли масажі, тренування та відмова від солодкого.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.

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