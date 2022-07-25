Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан зараз відпочиває у Хорватії. У Instagram Stories дівчина регулярно викладає знімки, зроблені під час відпустки.
Так, Ганна Богдан вирішила похвалитися бездоганним тілом і плоским животом і розмістила два досить пікантні знімки в купальниках.
Спочатку переможниця проекту позувала перед камерою у рожевому купальнику, що складався з бюстгальтера без бретельок та трусиків.
Потім вона змінила його на злитий двокольоровий купальник, що має стильний фасон.
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Богдан покрутилася перед дзеркалом, показавши свою розкішну постать.
Зазначимо, Ганна Богдан не завжди мала таку ідеальну фігуру. Після розлучення з Андрієм Богданом вона заїдала стрес солодким і одужала на 16 кілограмів. Скинути зайве дівчині допомогли масажі, тренування та відмова від солодкого.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.
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