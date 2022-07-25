Известная блогерша Анна Богдан после расставания я Михаилом Заливако решила сменить прическу

Не так давно победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан заявила о разрыве с главным героем Михаилом Заливако.

Залечивать душевные раны она поехала в Хорватию.

В своих Инстаграм-сториз блогерша регулярно постит кадры с отдыха.

Совсем недавно Анна Богдан подстригла свои длинные кудрявые волосы. Теперь девушка - обладательница каре.

На новом снимке красотка прогулялась вдоль бухты и покормила чаек.

Также блогерша попозировала на фоне древней крепости в белых штанах, джинсовой рубашке и дутой жилетке.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в розовом топе сверкнула плоским животиком, фото

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