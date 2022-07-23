Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны поселилась за границей и начала активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram видео своего интервью на мексиканском радио. По словам Насти, она обратилась к латиноамериканскому миру и рассказала об ужасах войны в Украине.

"Поговорила с @doreferriz на мексиканском радио и в очередной раз подчеркнула, что война в Украине, к сожалению, продолжается. И еще раз призвала мир не забывать об этом. Спасибо @doreferriz за этот разговор. И за возможность на вашей радиостанции кричать латиноамериканскому миру об ужасах, которые сейчас происходят в Украине. Я обещаю, что не остановлюсь и буду делать все возможное, чтобы как можно больше людей знали правду и помогли нам вернуть мир", - рассказала Каменских в подписи к видео.

Отметим, что во время войны Настя выпустила англоязычную песню о войне в Украине, на которую сняла атмосферный клип. А недавно артистка дала несколько концертов в европейских городах. Тем временем муж Каменских Потап все время подвергается критике за то, что уехал за границу, пока в Украине война.

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