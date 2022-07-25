Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан сейчас отдыхает в Хорватии. В Instagram Stories девушка регулярно выкладывает снимки, сделанные во время отпуска.
Так, Анна Богдан решила похвастаться безупречным телом и плоским животом и разместила два достаточно пикантных снимка в купальниках.
Сначала победительница проекта позировала перед камерой в розовом купальнике, состоявшем из бюстгальтера без бретелек и трусиков.
Затем она сменила его на слитный двухцветный купальник, имеющий стиьный фасон.
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Богдан покрутилась перед зеркалом, показав свою роскошную фигуру.
Отметим, Анна Богдан не всегда имела такую идеальную фигуру. После развода с Андреем Богданом она заедала стресс сладким и поправилась на 16 килограммов. Сбросить лишнее девушке помогли массажи, тренировки и отказ от сладкого.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в розовом топе сверкнула плоским животиком, фото
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