Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан сейчас отдыхает в Хорватии. В Instagram Stories девушка регулярно выкладывает снимки, сделанные во время отпуска.

Так, Анна Богдан решила похвастаться безупречным телом и плоским животом и разместила два достаточно пикантных снимка в купальниках.

Сначала победительница проекта позировала перед камерой в розовом купальнике, состоявшем из бюстгальтера без бретелек и трусиков.

Затем она сменила его на слитный двухцветный купальник, имеющий стиьный фасон.

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Богдан покрутилась перед зеркалом, показав свою роскошную фигуру.

Отметим, Анна Богдан не всегда имела такую идеальную фигуру. После развода с Андреем Богданом она заедала стресс сладким и поправилась на 16 килограммов. Сбросить лишнее девушке помогли массажи, тренировки и отказ от сладкого.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в розовом топе сверкнула плоским животиком, фото

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