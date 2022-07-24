Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая стала победительницей шоу "Холостяка" и некоторое время жила вместе с главным героем проекта Михаилом Заливако, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото, на котором появилась в стильном образе.

На новой фотографии Анна запечатлена в удивительной локации у воды с древней крепостью, она стоит на высокой смотровой площадке и скромно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в светлых джинсах и коротком нежно-розовом топе интересного фасона, который красиво подчеркнул изящную фигурку и плоский животик. Волосы девушки собраны в небрежную прическу с кокетливыми кудрями, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Богдан на английском написала: "Закат солнца". А поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Ты похудела так?", "Очень красивая", "Обожаю тебя", "Супер".

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