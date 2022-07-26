Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала, як виглядає без фільтрів, поділившись відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома танцівниця, яка перемогла на "Танцях з зірками". Зірка після початку війни поїхала до Італії з дітьми, але нещодавно повернулася назад. Не забуває Ілона і про ТікТок, де ділиться з фанами найцікавішим.

А цього разу Ілона показала, як виглядає без фільтра, поділившись показовим відео.

"З фільтром чи без?", - Запитала Ілона.

Фани одразу почали ставити лайки та коментувати відео:

"Без фільтрів", "Бути собою", "Справжня", "Красуня, будь собою", "Натуральність завжди краща".

Варто зазначити, що Гвоздєва, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами, а також висвітлює війну у своєму блозі.

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А ще Politeka повідомляла, що втомлена Гвоздєва з "Танців із зірками" приголомшила виглядом, здавшись крупним планом.

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